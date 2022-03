Ucraina: Moretti, 'miei social invasi da minacce con lettera Z, no a recrudescenze fasciste'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – "La scorsa settimana ho denunciato su Twitter il proliferare anche in Italia dell'uso della lettera Z che da simbolo di propaganda russa è diventato l'inquietante segno di infamia che segna le abitazioni degli oppositori al regime di Putin.

Ho avanzato la proposta di fare come gli Stati federali tedeschi della Bassa Sassonia e della Baviera che hanno annunciato sanzioni penali per chi usa quel simbolo. Da quel momento sono stata invasa da decine di messaggi e minacce con la lettera Z, ed oggi, anche la sede padovana del Pd è stata imbrattata: sono segnali di preoccupanti recrudescenze neofasciste che vanno denunciati e perseguiti. Nessuna intimidazione, per quello che mi riguarda continuerò a rendere pubblica ogni minaccia e l'identità dei suoi autori".

Lo afferma l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.