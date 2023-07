Ucraina, morta a 37 anni scrittrice Victoria Amelina: ferita in raid su Kramatorsk

Ucraina, morta a 37 anni scrittrice Victoria Amelina: ferita in raid su Krama...

Kiev, 3 lug. (Adnkronos) - La scrittrice ucraina Victoria Amelina è morta in seguito alle ferite riportate nel bombardamento russo della pizzeria di Kramatorsk lo scorso 27 giugno. E' così di 13 civili morti il bilancio del raid missilistico in cui sono rimaste ferite altre 60 per...