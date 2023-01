Ucraina: morte altre due donne in raid russo vicino Kharkiv

Shechenkove, 10 gen. (askanews) – Altre due donne sono morte nel bombardamento russo in un mercato di Shevchenkove, nella regione di Kharkiv, in Ucraina orientale. Lo riferisce il procuratore regionale, aggiungendo che altre quattro persone, fra cui una bambina di 10 anni, sono rimaste ferite nell’attacco. Il procuratore ha anche precisato che il proiettile, sparato dalla regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, era un missile terra-aria S-300 e che sull’attacco è stata aperta un’inchiesta per crimini di guerra.

Il governatore della regione, Oleh Synehubov, aveva precedentemente riportato la morte di una donna di 60 anni dopo il bombardamento. I soccorritori hanno lavorato tra le macerie, i detriti in fiamme e un grande cratere. Shevchenkove si trova a 80 chilometri a Sudest di Kharkiv.