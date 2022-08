Ucraina: Mosca a Usa, 'dichiarazione sponsor terrorismo sarebbe punto non ritorno'

Mosca, 13 ago. (Adnkronos) – La Russia avverte gli Stati Uniti che se sarà inserita nella lista dei Paesi considerati dal dipartimento di Stato sponsor di terrorismo, questo sarebbe "un punto di non ritorno". Lo ha detto, in un'intervista alla Tass, il direttore del dipartimento America del Nord del ministero degli Esteri russo, Alexander Darchiev.

"Vorrei menzionare l'iniziativa legislativa in discussione attualmente al Congresso Usa per dichiarare la Russia 'paese sponsor del terrorismo' – ha detto – se verrà approvata, significherà che Washington avrà superato un punto di non ritorno, con i più gravi danni collaterali alle relazioni diplomatiche, con una loro riduzione o persino una rottura".