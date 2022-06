Ucraina, Mosca annuncia: in tutta Kherson si vede la tv russa

Kherson (Ucraina), 21 giu. (askanews) – L’esercito russo ha annunciato di aver collegato l’intera regione di Kherson ai canali televisivi russi, che da ora saranno accessibili “gratuitamente” nella regione conquistata da Mosca nell’Ucraina meridionale.

“Abbiamo riconfigurato sette siti nella regione di Kherson” ha spiegato Andrei, ufficiale del Ministero della Difesa. “L’intera regione di Kherson ora può guardare gratuitamente 24 canali televisivi russi”.

I canali visibili sono i principali, compresi quelli del gruppo radiotelevisivo pubblico che trasmette attivamente la linea del Cremlino.

Poche ore prima, uno dei nuovi funzionari filorussi di Kherson, Kirill Stremooussov, aveva annunciato che si terrà in autunno un referendum per stabilire se la regione nel Sud dell’Ucraina entrerà a far parte della Federazione russa.