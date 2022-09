Ucraina, Mosca annuncia referendum per annettere regione Kherson

Roma, 20 set. (askanews) – Vladimir Saldo, a capo dell’amministrazione d’occupazione russa di Kherson con base a Mosca, ha annunciato che la regione nel sud dell’Ucraina controllata dalla Russia terrà un referendum sulla sua annessione alla Federazione russa.

“L’amministrazione della regione di Kherson ha deciso di preparare e svolgere un referendum per annettere la regione di Kherson alla Federazione russa”, ha affermato in un video diffuso tramite il suo canale Telegram.

“Abbiamo stabilito un corso per la riunificazione con la Russia e non ci gireremo dall’altra parte”, ha aggiunto, mentre il voto è in programma tra il 23 e il 27 settembre.

“In base ai risultati del referendum, mi rivolgerò personalmente al presidente della Federazione russa, Vladimir Vladimirovich Putin, affinché possa essere approvato legalmente al più presto possibile e sono sicuro che la procedura non richiederà molto tempo”.

Il video di Saldo segue annunci simili fatti dalle forze separatiste filo-russe per la regione orientale del Donbass.