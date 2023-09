Ucraina: Mosca, 'da Seul ancora no munizioni a Kiev, altrimenti relazioni bilaterali in frantumi'

Vladivostok, 11 set. (Adnkronos) - La Corea del Sud non ha ancora inviato armi all'Ucraina e assicura che le voci in tal senso "non sono vere". E che non intende farlo in futuro, ha affermato a margine del Forum per l'Europa orientale a Vladivostok, il direttore del dipartimento ...

Vladivostok, 11 set. (Adnkronos) – La Corea del Sud non ha ancora inviato armi all'Ucraina e assicura che le voci in tal senso "non sono vere". E che non intende farlo in futuro, ha affermato a margine del Forum per l'Europa orientale a Vladivostok, il direttore del dipartimento Asia del ministero degli Esteri, Georgy Zinovyev, citato dall'agenzia Tass. In caso contrario, le relazioni bilaterali "andrebbero in frantumi". "Stiamo osservando da vicino l'andamento della posizione della Corea del Sud sulla crisi in Ucraina e abbiamo suggerito a Seul cautela sul prendere decisioni avventate sul rifornimento a Kiev di armi o hardware militare". Seul deve continuare a limitarsi ad aiuti economici e umanitari, come ci ha ripetutamente assicurato, ha aggiunto.