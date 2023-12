Ucraina: Mosca inserisce Budanov in lista ricercati per terrorismo

Ucraina: Mosca inserisce Budanov in lista ricercati per terrorismo

Mosca, 14 dic. (Adnkronos) - Il ministero dell'Interno russo ha inserito Kyrylo Budanov, capo dell'agenzia di intelligence militare ucraina, in una lista di ricercati federali, con l'accusa di “terrorismo”. Il ministero afferma che Budanov è ricercato ai sensi del c...

Mosca, 14 dic. (Adnkronos) – Il ministero dell'Interno russo ha inserito Kyrylo Budanov, capo dell'agenzia di intelligence militare ucraina, in una lista di ricercati federali, con l'accusa di “terrorismo”. Il ministero afferma che Budanov è ricercato ai sensi del codice penale russo, ma non specifica per quale articolo sia indagato. Sarebbe comunque responsabile di atti di terrorismo dovuti al ruolo dell'intelligence di Kiev negli attacchi dell'Ucraina contro il ponte di Crimea.