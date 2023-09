Ucraina: Mosca, 'Kiev ha attaccato Enerhodar come ritorsione per risultati elettorali'

Ucraina: Mosca, 'Kiev ha attaccato Enerhodar come ritorsione per risulta...

Mosca, 12 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Diversi droni hanno attaccato Enerhodar, città nella parte controllata dai russi della regione meridionale di Zaporizhzhia in Ucraina, sede della più grande centrale nucleare d'Europa. Lo ha riferito Alexei Likhachev, capo della società nucleare statale russa Rosatom, secondo cui due droni ucraini sono stati intercettati ieri e altri quattro hanno effettuato attacchi ma non hanno causato danni.

L’Ucraina deve ancora commentare la rivendicazione russa. La Russia ha occupato parti della regione di Zaporizhzhia e la sua centrale nucleare sin dai primi giorni della sua invasione. Alexei Likhachev, secondo l'agenzia Interfax. Likhachev ha descritto gli attacchi dei droni come una risposta alle elezioni di domenica nella parte di Zaporizhzhia sotto il controllo militare russo.

Gli osservatori internazionali hanno definito le elezioni una farsa e hanno affermato che non sono state né giuste né libere. I risultati, in cui il partito del Cremlino è stato presentato come il vincitore schiacciante, non sono riconosciuti a livello internazionale.