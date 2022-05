Mosca, 4 mag. (Adnkronos) – "Mercenari israeliani" stanno combattendo in Ucraina al fianco del Battaglione Azov, che secondo Mosca è composto da "nazisti". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista a Radio Sputnik. "Dirò qualcosa che i politici israeliani probabilmente non vogliono sentire, ma forse li interesserà.

In Ucraina, i mercenari israeliani sono al fianco del Battaglione Azov", ha affermato.