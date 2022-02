Ucraina, Mosca mostra le immagini delle manovre militari

Milano, 17 feb. (askanews) – Decine di carri armati in viaggio sui treni e le batterie di razzi che sparano a ripetizione. In queste ore convulse della crisi ucraina il ministero della difesa russo ha diffuso le immagini del contingente e delle manovre militari russe. Immagini che in qualche modo esaltano la potenza militare di Mosca. Nell’illustrarle il portavoce del ministero, Igor Konashenkov, ha spiegato che i carriarmati sui treni stanno rientrando alle basi militari, distanti centinaia di chilometri dall’Ucraina.