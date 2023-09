Ucraina: Mosca, 'risponderemo a confisca beni da parte dell'Estonia'

Mosca, 13 set. (Adnkronos) – La Russia darà una risposta immediata ed estremamente dura all’Estonia se Tallinn dovesse procedere con la minaccia di confiscare i beni russi e trasferirli in Ucraina. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova a margine del Forum economico orientale (Eef) a Vladivostok. "Valutiamo e considereremo qualsiasi tentativo di confiscare beni russi come una palese violazione di tutte le norme legali conosciute, un'aperta invasione della proprietà sovrana", ha affermato. "Se tali iniziative da parte degli estoni diventassero realtà, allora riterremmo che non si tratti di un 'sequestro' ma di un caso di furto; di questo Tallinn può stare certa: la risposta di Mosca li colpirà dove fa più male e non tarderà ad arrivare".

La portavoce del ministero degli Esteri ha descritto come dannosa l'idea del Riigikogu, il parlamento unicamerale dell'Estonia, di approvare una legge che autorizza la confisca dei beni russi nel paese baltico. "L'idea del suddetto disegno di legge si inserisce nella linea aggressiva anti-russa del governo estone, per la cui realizzazione l'establishment politico estone non si fermerà davanti a nulla, ricorrendo al furto e al banditismo", ha aggiunto.