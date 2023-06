Ucraina: Mosca, 'sottomarino nucleare Belgorod in servizio entro l'anno'

Mosca, 22 giu. (Adnkronos) - Il sottomarino nucleare Belgorod, il vettore dei droni sottomarini Poseidon, entrerà in servizio dalla marina russa quest'anno. Lo ha dichiarato alla Ria Novosti il ​​comandante in capo della Marina ammiraglio Nikolai Evmenov a margine del Salone navale i...

Mosca, 22 giu. (Adnkronos) – Il sottomarino nucleare Belgorod, il vettore dei droni sottomarini Poseidon, entrerà in servizio dalla marina russa quest'anno. Lo ha dichiarato alla Ria Novosti il ​​comandante in capo della Marina ammiraglio Nikolai Evmenov a margine del Salone navale internazionale di Kronstadt. "Come ha detto il presidente, lo metteremo in servizio quest'anno", ha aggiunto.

Il presidente Vladimir Putin aveva annunciato per la prima volta lo sviluppo di droni nucleari sottomarini "Poseidon" in un messaggio all'Assemblea federale nel 2018. Secondo il suo parere, tali droni possono essere equipaggiati sia con armi convenzionali che nucleari, e consentiranno loro di colpire una varietà di obiettivi, inclusi gruppi di portaerei, fortificazioni costiere e infrastrutture.