Ucraina: Mosca, 'uccisi sette mercenari britannici'

Mosca, 17 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità russe hanno comunicato che almeno sette "mercenari" britannici sono morti nelle ultime ore durante un attacco contro una roccaforte delle forze armate ucraine. "Utilizzando dispositivi aerei senza equipaggio, gli ufficiali dell'intelligence russa hanno localizzato posizioni fortificate in un'area boscosa", ha dichiarato il ministero della Difesa russo sul suo sito web, aggiungendo che in seguito "i soldati dell'unità d'assalto, sotto la copertura di carri armati, hanno superato più di 500 metri di terreno minato per raggiungere le posizioni nemiche".

"I soldati russi – precisa il comunicato – hanno utilizzato un gran numero di granate F-1, neutralizzando un gruppo di sette mercenari britannici e catturando la roccaforte delle forze armate ucraine".