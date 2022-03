Ucraina: mozione unitaria, 'programma straordinario accoglienza profughi'**

Roma, 1 mar (Adnkronos) – Il Senato impegna il governo a "attivare un programma straordinario di accoglienza dei profughi ucraini, coinvolgendo enti locali e associazionismo, semplificando le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, applicando la direttiva europea sulla protezione temporanea e sostenendo le iniziative della UE per una accoglienza solidale e condivisa" e "attivare programmi umanitari per la popolazione ucraina e semplificare le procedure di utilizzo dei fondi erogati".

Lo si legge nella mozione unitaria presentata al Senato per l'intervento del premier Draghi sulla guerra in Ucraina.