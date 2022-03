Ucraina: Mulè, 'bene ok unanime emendamento a favore giornalisti in prima linea'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Oggi tutto il parlamento si è ritrovato unanime e unito nell’approvazione dell’emendamento a prima firma dell’onorevole Bellucci, inserito nel decreto legge sulla crisi in Ucraina, a favore dei giornalisti e dei fotoreporter per l’acquisto di materiali di autodifesa.

È un messaggio giusto per chi è in quella prima linea, non immaginaria, dove ogni casa è stata trasformata in un fortino e ogni finestra in feritoia. Dietro a quelle porte e finestre ci sono gli occhi delle telecamere e i taccuini di cronisti che rischiano la loro vita. Con questo emendamento li aiuteremo a proteggersi di più”. Così il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, nel suo intervento oggi alla Camera.