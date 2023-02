Ucraina: Mulè, 'Berlusconi dà linea, da Fi sostegno a Kiev in ricerca pace'

Roma, 15 feb.

(Adnkronos) – “Quello che Silvio Berlusconi fa anche con le recenti dichiarazioni è manifestare una frustrazione umana, che poi ha ovviamente un riverbero politico, sulla situazione di totale impasse del conflitto russo-ucraino”. Lo afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Omnibus su La7.

Il parlamentare ‘azzurro’ sottolinea come sia "inconfutabile che non una volta il voto anche di un singolo parlamentare di Forza Italia sia stato diverso dal sostegno convinto all’Ucraina e fino a quando non sarà ristabilito il rispetto del diritto internazionale e non ci saranno le condizioni per l’avvio di una pace giusta, noi garantiremo tutto il sostegno necessario a Kiev”.

“Sia chiaro che è Silvio Berlusconi, lo statista nel quale ci riconosciamo, che da’ e ha sempre dato la linea a Forza Italia: fu lui stesso a votare le sanzioni alla Russia il 3 marzo al Parlamento Europeo. La storia si incaricherà di dire quanto abbia ragione Silvio Berlusconi”.