Ucraina: Mur istituisce fondo per sostenere studenti e ricercatori

Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) – Istituito dal ministero dell'Università e Ricerca un apposito Fondo da 500mila euro per finanziare misure di sostegno per studenti, ricercatori e docenti ucraini, affinché possano svolgere le proprie attività presso università, istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca italiani.

Lo annuncia il Mur.

La misura, promossa dal ministero, spiega, è contenuta nel decreto legge approvato oggi in Consiglio dei ministri e riguarda sia studenti, ricercatori e professori già presenti in Italia sia coloro che dovessero, in futuro, giungere nel nostro Paese e avere bisogno di accoglienza. Il Mur precisa che gli strumenti che potranno essere attivati sono di varia natura. Per gli studenti, in particolare, sono previsti tutti i mezzi per garantire loro il diritto allo studio, partendo dalle borse di studio e dagli alloggi.

"Oltre a esprimere, con fermezza, la nostra condanna a ogni forma di violazione dei diritti umani e manifestare assoluta solidarietà all'Ucraina, vogliamo aiutare gli studenti, i docenti e i ricercatori ucraini con azioni concrete – dichiara il ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa – L'istituzione di questo Fondo è una prima misura, alla quale ne seguiranno altre, con cui interveniamo per sostenere la comunità scientifica ucraina, aiutando le università, gli enti di ricerca e le Afam, che ringrazio per l'immediata mobilitazione, ad accogliere gli studenti, ricercatori e docenti ucraini che vorranno proseguire i loro percorsi di studio e di ricerca nel nostro Paese".