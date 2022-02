Ucraina, Musumeci: “L’aggressione russa suscita sdegno nel mondo”

Palermo, 25 feb. (askanews) – “Credo non ci sia una sola voce di dissenso rispetto ad un invito alla pace, al buonsenso, al senso di responsabilità al fatto che la diplomazia possa presto raggiungere un punto di equilibrio. L’aggressione compiuta dalla Russia ha suscitato sdegno nel mondo occidentale e non solo, e chi ama la pace e il rispetto dei popoli non può non unirsi a questo coro. Noi siamo convinti che in Sicilia, per la posizione strategica in cui ci si trova, si debba restare particolarmente allerta.

“L’augurio è che lo spettro della guerra, l’area interessata dagli eventi bellici possa tenersi almeno in questa fase lontana dai nostri luoghi nell’attesa che la diplomazia troverà attorno a un tavolo le buone ragioni per porre fine a questo evento triste, drammatico del quale non avvertiamo davvero il bisogno dopo due anni di difficile pandemia contro un nemico altrettanto feroce che non ha risparmiato colpi”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci stamani a Palazzo Orleans di Palermo, a proposito della guerra in Ucraina.