Ucraina, Nancy Pelosi incontra Zelensky a Kiev: “La vostra battaglia è per tutti”

"Grazie per l'aiuto a proteggere la sovranità del nostro Stato", così il presidente dell'Ucraina Zelensky che ha commentato la visita di Nancy Pelosi.

“La vostra battaglia è per tutti”, sono state queste le parole che la Speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi ha pronunciato da Kiev dove si è recata per incontrare il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. A renderlo noto è stato lo stesso leader ucraino che sui social ha pubblicato un video nel quale sono state mostrate le principali tappe dell’incontro.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Ucraina, Nancy Pelosi incontra Zelensky

La Speaker della Camera dei rappresentanti USA nel filmato che è stato condiviso dal capo di stato ucraino ha rinnovato l’impegno degli Stati Uniti a sostenere la battaglia dell’Ucraina nel conflitto contro la Russia: “Compiamo questa visita per ringraziarla per la vostra battaglia per la libertà.

La vostra battaglia è per tutti. Il nostro impegno è essere qui fino alla fine della battaglia”.

Il presidente ucraino: “Gli USA sono un leader nel sostegno contro l’aggressione russa”

Infine Zelensky nel tweet di accompagnamento al filmato ha commentato: “Ho incontrato la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Kiev. Gli Usa sono un leader nel forte sostegno alla lotta contro l’aggressione russa”. Ringraziando gli Stati Uniti per l’impegno profuso a fianco dell’Ucraina ha infine dichiarato: “Grazie per l’aiuto a proteggere la sovranità e l’integrità territoriale del nostro stato!”.