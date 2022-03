Ucraina: Napoli (Azione), 'attacchi a Guerini tattica per dividere maggioranza'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – "Il signor Alexej Paramonov è quel che si diceva un tempo 'un grigio funzionario' addetto all’ufficio minacce. Che sono, naturalmente, da respingere con gli interessi. Al ministro Lorenzo Guerini, uomo integro e politico responsabile, va la solidarietà mia personale e di Azione.

Però eviterei di classificare l’attacco cialtronesco di Paramonov come frutto di farneticazioni. Viene piuttosto il sospetto, che, spero, sarà presto fugato, che i suoi attacchi all’Italia e al ministro Guerini siano un modo per cercare eventuali 'quinte colonne' per dividere la maggioranza che sostiene Draghi". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Azione.

"Paramonov -aggiunge- deve essere cresciuto alla vecchia scuola del Pcus o educato da chi è uscito da quella scuola.

Si metta tranquillo e si preoccupi invece di assicurare pranzo e cena ai moscoviti visto che cominciano a scarseggiare gli alimenti".