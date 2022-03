Ucraina, nazionalisti serbi manifestano a favore della Russia

Belgrado, 5 mar. (askanews) – Mentre in tutto il mondo si moltiplicano le manifestazioni per la pace e i gesti di solidarietà verso il popolo ucraino, un migliaio di nazionalisti serbi si sono radunati a Belgrado per sostenere l’invasione russa dell’Ucraina.

La manifestazione si è svolta presso il monumento a Nicola II di Russia, di fronte alla residenza del presidente serbo Aleksandar Vucic nel centro città. Al corteo si sono uniti esponenti del partito serbo di estrema destra Obraz.

I partecipanti hanno sventolato bandiere russe e mostrato foto di Putin.