Mosca, 29 apr. (Adnkronos) – I negozi H&M restano temporaneamente chiusi. A riferirlo all'agenzia russa 'Tass' è lo stesso gruppo svedese. In precedenza, alcuni media hanno riferito che i negozi H&M avrebbero riaperto in Russia a metà maggio. "I negozi del gruppo H&M in Russia rimangono temporaneamente chiusi dal 3 marzo 2022", ha detto la società a 'Tass'.