Ucraina, nella città di Mykolaiv atterra un missile inesploso: polemica su una foto

A Mykolaiv, città Ucraina che oggi è stata teatro di bombardamenti, è atterrato un missile russo inesploso.

Fa il giro del web la foto di un missile inesploso nella città Ucraina di Mykolaiv. Non è la prima volta, dall’inizio del conflitto, che circolano immagini di razzi russi incastrati nell’asfalto.

A Mykolaiv, in Ucraina, circola la foto di un missile inesploso

Sebbene siano inespolosi è comunque molto pericoloso avvicinarsi a tali missili. Nonostante ciò le persone sono curiose e decidono anche di immortalarsi insieme a questi strumenti di morte. Nella città di Mykolaiv l’ennesimo missile russo è atterrato in strada senza compiere la sua missione e subito, una folla di curiosi, è corsa a vedere il razzo inesploso.

La foto e le polemiche: autentica o modificata con Photoshop?

La foto più emblematica circola su Twitter.

Si tratta di un giovane ucraino che posa accanto al missile inesploso. La location è un parco cittadino che ha come sfondo dei palazzi. Il ragazzo è visibilmente spaventato e lo si può vedere dai suoi occhi. La città di Mykolaiv, in giornata odierna, 29 marzo 2022, è stata colpita dai bombardamenti come molte altre città ucraine. Se questo non bastasse, alcuni utenti hanno criticato l’immagine che circola su Twitter, dichiarando che si tratta di una foto finta, modificata con il programma Photoshop.