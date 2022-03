Ucraina: nelle nuove sanzioni Usa stop a investimenti e banconote in dollari

Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – E' lungo e ancora più vasto l'elenco delle nuove sanzioni varate dall'Amministrazione Usa. Il documento, firmato da Biden e diffuso dalla Casa Bianca, prevede lo stop a: importazione di pesce, preparati del pesce (caviale), alcolici, diamanti non industriali; esportazione o vendita, diretta e indiretta, di beni di lusso a cittadini russi; investimenti in qualsiasi settore della Federazione Russa; esportazione o vendita di banconote in dollari.

Sono infine vietate operazioni, finanziamenti e garanzie da parte di cittadini americani nei confronti di entità o persone della Federazione Russa.