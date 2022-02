Ucraina: nota Cdm, 'mezzi e materiali, da Italia contributo concreto'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "Il decreto prevede anche la cessione alle autorità governative dell’Ucraina, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali, rendendo disponibili equipaggiamenti per la protezione individuale per i militari ucraini e materiali per lo sminamento umanitario a favore della popolazione civile.

La disposizione intende fornire risposta concreta alle richieste di supporto indirizzate alla Comunità internazionale, a cui l’Italia ha voluto contribuire". E' quanto riporta la nota diramata da Palazzo Chigi dopo il Cdm.