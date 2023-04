Ucraina, nuovi raid russi sul Paese: diversi morti e feriti

Uman, 28 apr. (askanews) – Ancora morti e feriti per i raid russi in Ucraina; un attacco missilistico nella notte tra il 27 e il 28 aprile 2023 ha colpito il Paese causando numerose vittime.

Almeno 6 persone sono state uccise e 17 sono rimaste ferite a Uman, circa 215 chilometri a sud di Kiev, a cui si riferiscono le immagini: due missili da crociera hanno colpito un edificio residenziale di nove piani.

Tre bambini sono stati salvati dalle macerie del condominio colpito.

Una donna di 31 anni e sua figlia di tre anni sono rimaste uccise, invece, nella città orientale di Dnipro in un altro attacco, ha detto il governatore regionale. Quattro persone sono rimaste ferite.

La Russia ha lanciato nella notte più di 20 missili da crociera e due droni contro Kiev e altre città dell’Ucraina. Le sirene dei raid aerei hanno suonato intorno alla capitale nel primo attacco contro la città dall’inizio di marzo.

L’Aeronautica militare ucraina ha intercettato buona parte dei missili da crociera e due velivoli a pilotaggio remoto sopra Kiev, ha reso noto il municipio, ma non ci sono state segnalazioni immediate di missili che hanno colpito obiettivi nella capitale e non sono state indicate vittime.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine ha affermato che i missili sono stati lanciati da aerei in volo nella regione del Mar Caspio.