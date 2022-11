Città del Vaticano, 6 nov. (Adnkronos) – Il Papa dal Bahrein ha fatto un nuovo accorato appello per la pace in Ucraina. "Non voglio dimenticare di pregare e dire anche a voi di pregare per la martoriata Ucraina – ha detto il Papa al termine dell’incontro con i Vescovi e i sacerdoti nella Chiesa del Sacro Cuore – perché quella guerra finisca".