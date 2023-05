Ucraina: Nyt, '14 membri Congresso Usa esortano Biden a fornire F16'

Washington, 18 mag. (Adnkronos) – Un gruppo di 14 membri del Congresso degli Stati Uniti, composto sia da democratici che da repubblicani, ha inviato una lettera all'amministrazione del presidente Joe Biden con un invito a sbloccare immediatamente la fornitura di caccia F-16 all'Ucraina. Ne dà notizia il New York Times.

"Come abbiamo visto con l'iniziale esitazione dei nostri alleati a fornire carri armati all'Ucraina, la leadership degli Stati Uniti è fondamentale per fornire a Kiev risorse aggiuntive e nuove opportunità", scrivono i rappresentanti del Congresso, sottolineando l'importanza di fornire all'Ucraina aerei da combattimento F-16.

Intanto, come riportato da Ukrinform, i rappresentanti del Pentagono hanno affermato che non si opporranno al trasferimento di aerei da combattimento F-16 in Ucraina da parte di paesi terzi.