Ucraina: oblast Kherson, i morti salgono a 7, distrutta intera famiglia

Kiev, 13 ago. (Adnkronos) – La morte di un dodicenne gravemente ferito fa salire a sette il numero delle vittime nei bombardamenti russo di questa mattina nell'oblast di Kherson. Due uomini sono stati uccisi nel villaggio di Stanislavov, mentre in quello di Shiroka Balka sono morti in cinque: un'intera famiglia e un'altra persona. La famiglia sterminata era composta da padre, madre, una neonata di 23 giorni e il 12enne morto per le ferite. Il tragico bilancio è stato aggiornato dal ministro dell'Interno, Ihor Klymenko.