Ucraina: Oms, 'più di mille attacchi a sanità da inizio guerra, ferma condanna'

Milano, 2 ago. (Adnkronos Salute) – "Dal 24 febbraio 2022", che ha segnato l'inizio del conflitto con la Russia, "in Ucraina ci sono stati più di mille attacchi alla sanità". E' il bilancio sottolineato via Twitter dall'Organizzazione mondiale della sanità che "condanna fermamente tali atti di violenza contro le strutture sanitarie e gli operatori sanitari". L'Oms ricorda che "l'assistenza sanitaria non dovrebbe mai essere un obiettivo e gli ospedali devono essere protetti dai danni".