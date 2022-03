Ucraina, Onu: Assemblea generale approva risoluzione contro l’invasione russa

L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato una risoluzione con la quale si condanna l’invasione militare dell’Ucraina promossa dalla Russia.

Nel pomeriggio di mercoledì 2 marzo, l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) ha votato a favore di una risoluzione con la quale si condanna duramente “l’aggressione dell’Ucraina da parte della Federazione russa”.

Nel testo del documento, viene chiesto espressamente al Cremlino di cessare “immediatamente il suo uso della forza” e di ritirare “subito, completamente e in modo incondizionato” il proprio esercito dall’Ucraina.

Dei 193 Paesi che hanno partecipato alla votazione indetta dall’Assemblea generale, 141 hanno votato a favore della risoluzione, 5 hanno votato contro e 35 si sono astenuti.

Nello specifico, tra i 5 Stati che hanno votato contro la risoluzione presentata dall’Onu, oltre alla Russia, ci sono la Bielorussia, la Corea del Nord, la Siria e l’Eritrea.

La Cina, invece, figura tra le 35 Nazioni che hanno deciso di astenersi dal voto.

La mozione, che per essere approvata aveva bisogno dei due terzi dei voti espressi dai Paesi membri, rappresenta un documento che non ha valore legalmente vincolante ma possiede un significato politicamente forte.

In seguito alla diffusione degli esiti della votazione dell’Assemblea generale dell’Onu, si sono susseguite svariate reazioni espresse da parte del mondo politico europeo e internazionale.

La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che ha scritto su Twitter: “Accolgo con grande favore l’adozione della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite che chiede alla Russia di ritirare le sue forze armate dall’Ucraina. La comunità mondiale è unita contro l’aggressione ingiustificata e non provocata della Russia contro l’Ucraina”.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2022