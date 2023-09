Ucraina: Onu, 'evitare speculazioni su inchiesta sabotaggio Nord Stream'

Adnkronos, 27 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il portavoce del segretario generale dell'Onu Stepháne Dujarric ha invitato alla "moderazione e ad evitare speculazioni" nell'inchiesta sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream nelle acque del Mar Baltico, avvenuto un anno fa. "Non siamo in grado di confermare o verificare le diverse affermazioni relative all'incidente. Esortiamo tutte le parti interessate a mostrare moderazione ed evitare speculazioni", ha detto Dujarric durante una conferenza stampa, sollecitando la creazione di una commissione internazionale per svolgere indagini pertinenti attraverso il mandato delle Nazioni Unite.