Ucraina: Onu, 'oltre 9.500 civili uccisi dall'inizio dell'invasione russa'

Washington, 28 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Più di 9.500 civili hanno perso la vita in Ucraina da quando la Russia ha lanciato la sua offensiva militare nel febbraio 2022, secondo un bilancio aggiornato delle Nazioni Unite, che in ogni caso presuppone che il numero reale delle vittime sia "considerevolmente più alto" a causa della mancanza di accesso ad alcune aree e della impossibilità di verificare tutti i casi.

Nello specifico, l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato 9.511 civili morti, mentre il numero dei feriti ammonta a 17.206. La maggior parte delle vittime è collocate in aree controllate dal governo ucraino, anche se la Russia non collabora con questo tipo di indagini.

Solo nel mese di agosto, l'Onu ha confermato 108 morti civili, tra cui cinque bambini, e 477 feriti, secondo il rapporto pubblicato aggiornato a ieri. Le Nazioni Unite hanno denunciato la Russia di aver commesso crimini di guerra e contro l'umanità in Ucraina e la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso mandati di arresto per presunta deportazione di minori, tra gli altri, anche nei confronti del presidente della Russia Vladimir Putin.