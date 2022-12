Ucraina: Onu stanzierà 20 milioni di dollari extra per organizzazioni pubbliche

Washington, 21 dic. (Adnkronos) - Le Nazioni Unite hanno annunciato un ulteriore finanziamento di 20 milioni di dollari dal Fondo umanitario ucraino per sostenere oltre 300 organizzazioni pubbliche e di volontariato in Ucraina. Denise Brown, coordinatrice del Fondo, ha sottolineato il ruolo cruciale...

Washington, 21 dic.

(Adnkronos) – Le Nazioni Unite hanno annunciato un ulteriore finanziamento di 20 milioni di dollari dal Fondo umanitario ucraino per sostenere oltre 300 organizzazioni pubbliche e di volontariato in Ucraina. Denise Brown, coordinatrice del Fondo, ha sottolineato il ruolo cruciale che questi gruppi hanno svolto nel fornire assistenza vitale a milioni di persone colpite dalla guerra in Russia, compresa la fornitura di beni di prima necessità come acqua, cibo, medicine e riparo.

"Questi gruppi sono sempre stati la spina dorsale della risposta umanitaria in Ucraina e ancora di più dall'inizio della guerra alla fine di febbraio", ha affermato. “Il lavoro che stanno facendo è impressionante. Tuttavia, 10 mesi dopo, le loro risorse si stanno esaurendo e hanno bisogno di sostegno dato che la loro assistenza è vitale per il popolo ucraino", ha affermato.