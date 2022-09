Ucraina: Onu,'in Russia arresti arbitrari durante proteste contro mobilitazione'

Mosca, 27 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L'Alto commissario Onu per i diritti umani ha esortato le autorità russe a rispettare il diritto di tutti i manifestanti che protestano contro la mobilitazione parziale annunciata dal presidente russo Vladimir Putin e ha chiesto il rilascio di tutte le persone detenute "arbitrariamente" e il rispetto del governo di Mosca verso i suoi obblighi internazionali.

L'Onu stima che più di 2.300 manifestanti siano stati arrestati dal 21 settembre a oggi, secondo informazioni che considera "credibili". "Non è chiaro quanti siano ancora detenuti", ha detto la portavoce dell'Alto Commissario, Ravina Shamdasani, aggiungendo che "detenere persone solo per il fatto di aver esercitato i loro diritti di riunione pacifica e libertà di espressione costituisce una privazione arbitraria della libertà". Le Nazioni Unite allo stesso tempo hanno esortato i manifestanti a esprimere le proprie idee in modo "pacifico", dopo che nei giorni scorsi si sono verificati attacchi contro edifici dell'amministrazione civile e militare, "compresi gli uffici di reclutamento".