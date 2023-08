Ucraina: Orban, 'paesi occidentali non possono permettersi integrazione Kiev nella Nato'

Budapest, 30 ago. (Adnkronos) - I paesi occidentali non possono permettersi di integrare l'Ucraina nella Nato. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban in un'intervista su X rilasciata all'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, aggiungendo che al vertice dell'...

Budapest, 30 ago. (Adnkronos) – I paesi occidentali non possono permettersi di integrare l'Ucraina nella Nato. Lo ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban in un'intervista su X rilasciata all'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, aggiungendo che al vertice dell'Alleanza del Nord Atlantico, a Bucarest nel 2008, esisteva una reale possibilità di integrazione. Ma "non c'è stato alcun accordo tra i grandi paesi occidentali in tal senso", quindi l'idea è stata respinta.

"Abbiamo perso l'opportunità storica di farlo – ha aggiunto il premier ungherese – E questa finestra di opportunità non è più aperta, quindi non possiamo farlo. Non possiamo permetterci di avere un confine tra Russia e Ucraina, che appartiene alla Nato: ciò significherebbe un pericolo di guerra immediato per tutti noi, anche per Washington".

Secondo il premier ungherese, l'Alleanza Nord Atlantica dovrebbe “dimenticare” l'integrazione dell'Ucraina nella Nato e concordare con Mosca una nuova architettura di sicurezza. "Dovremmo fare un accordo con i russi sulla nuova architettura di sicurezza per garantire sicurezza e sovranità all'Ucraina, ma non l'adesione alla Nato", ha concluso Orban.