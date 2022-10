Ucraina: Orfini, 'sì al sit-in, Conte trasformista non mette in difficoltà il Pd'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Se il mio partito aderisce non posso mancare e condivido la scelta di aderire". Lo dice Matteo Orfini a Radio Radicale a proposito del sit in di giovedì davanti all'ambasciata russa a Roma. "Tutti dobbiamo lavorare per la pace, il cessate il fuoco e la fine del conflitto e questo deve passare da una chiarezza sulle colpe, sulle responsabilità di Putin e sul fatto che il popolo ucraino ha diritto a difendersi", dice il deputato del Pd.

"Mi sembra che da parte di alcuni ci sia la volontà di utilizzare la pace per una divisione strumentale a fini interni, trovo che sia abbastanza sgradevole", sottolinea Orfini che poi a domanda sulle iniziative di Giuseppe Conte replica: "Conte è un trasformista, non c'è nulla di sincero nelle sue posizioni. Sono sempre strumentali, anche in questo caso".

Orfini aggiunge: "Noi su questo abbiamo avuto una posizione chiara e leggibile, giusta.

Non mi sento messo in difficoltà da Conte, quello che fa Conte riguarda Conte. Il cielo non gira attorno a Conte, dobbiamo ragionare su quello che fa il Pd, la maggiore forza di opposizione. Eviterei di pensare a Conte e a Calenda anche all'opposizione".