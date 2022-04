Ucraina: Oslo annuncia invio missili antiaerei a Kiev

Oslo, 20 apr. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) – Il governo norvegese ha annunciato l'invio di cento missili antiaerei in Ucraina per rafforzare le capacità militari di Kiev a fronte dell'offensiva russa. L'esecutivo norvegese aveva già inviato 4mila missili anticarro ed altro equipaggiamento militare; in questo caso si tratterà di missili Mistral che sarebbero stati sostituiti, "pur essendo armi efficaci e moderne" simili ad altre già inviate a Kiev da alti paesi, ha sottolineato il ministro della Difesa norvegese, Bjorn Arild Gram.