Ucraina: Oslo darà a Kiev 92 milioni di dollari in aiuti umanitari

Oslo, 26 set. (Adnkronos) – La Norvegia ha promesso 1 miliardo di corone norvegesi (92 milioni di dollari) in assistenza umanitaria all’Ucraina per aiutare la popolazione per il prossimo inverno. Lo ha annunciato il governo norvegese. L’ultimo sostegno ha lo scopo di garantire l’accesso alla “protezione necessaria” e all’”assistenza vitale” ai civili nei prossimi mesi invernali, mentre si prevede che la Russia intensificherà i suoi attacchi alle infrastrutture del paese.

"La brutale guerra della Russia causa grandi sofferenze alla popolazione civile ucraina", ha detto il ministro degli Esteri norvegese Anniken Huitfeldt all'incontro internazionale di Oslo incentrato sui bisogni umanitari dell'Ucraina. "Gli ucraini stanno facendo uno sforzo eroico per resistere agli attacchi quotidiani contro i civili e le infrastrutture. Hanno bisogno del nostro aiuto per superare un altro inverno di questa guerra". Secondo quanto dichiarato dal governo, la Norvegia ha contribuito con più di 320 milioni di dollari in aiuti umanitari all'Ucraina dall'inizio della guerra.