Ucraina: P. Chigi, 'barbarie non prevarrà, Italia pronta a ricostruire cattedrale Odessa'**

**Ucraina: P. Chigi, 'barbarie non prevarrà, Italia pronta a rico...

**Ucraina: P. Chigi, 'barbarie non prevarrà, Italia pronta a rico...

Roma, 23 lug (Adnkronos) – "Gli attacchi a Odessa, la morte degli innocenti, la distruzione della Cattedrale della Trasfigurazione, ci feriscono profondamente. Gli aggressori russi demoliscono i granai, privando di cibo milioni di persone affamate. Devastano la nostra civiltà europea, i suoi simboli sacri. Un popolo libero non si lascia intimidire, la barbarie non prevarrà. L’Italia con le sue competenze uniche al mondo nel restauro, è pronta a impegnarsi nella ricostruzione della cattedrale di Odessa e di altri tesori del patrimonio artistico dell’Ucraina". E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.