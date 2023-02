Ucraina: P. De Luca, 'non allentare sforzi per pace giusta'

Ucraina: P. De Luca, 'non allentare sforzi per pace giusta'

Ucraina: P. De Luca, 'non allentare sforzi per pace giusta'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “È passato un anno e purtroppo la guerra in Ucraina è ancora in corso. Insieme all'Unione europea e ai nostri alleati atlantici, abbiamo sostenuto sin da subito e senza ambiguità la coraggiosa resistenza di un popolo aggredito con important...

Roma, 24 feb.

(Adnkronos) – “È passato un anno e purtroppo la guerra in Ucraina è ancora in corso. Insieme all'Unione europea e ai nostri alleati atlantici, abbiamo sostenuto sin da subito e senza ambiguità la coraggiosa resistenza di un popolo aggredito con importanti aiuti umanitari, economici, finanziari ed anche militari". Così Piero De Luca, vice capogruppo dem alla Camera, su Facebook.

"Abbiamo manifestato in piazza. Abbiamo accolto oltre 150000 rifugiati in Italia. Abbiamo difeso con decisione i valori di libertà e democrazia, propri della nostra Costituzione e fondamento dell'Europa unita.

Adesso i nostri sforzi non devono allentarsi con l’obiettivo unico e solo di ottenere quanto prima un cessate il fuoco. Per giungere ad una soluzione diplomatica per una pace giusta e duratura”.