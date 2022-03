Ucraina: padre Jozefb da Kiev, 'una sola via per scappare e cibo per non più di una settimana'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "La situazione è difficile. La gente dice che la Russia vuole distruggere tutto. Abbiamo una sola via di uscita a nord di Kiev per scappare. I russi sono quasi arrivati. Siamo accerchiati". Lo dice padre Jozefb Kucharczyk parlando lentamente in spagnolo rintracciato telefonicamente dall'Adnkronos in un momento di pausa dai bombardamenti, "prima di pranzo è stato terribile – commenta – Noi non abbiamo avuto danni ma la gente ha paura, non esce dalle abitazioni e dai bunker.

Viveri ce ne sono a sufficienza ancora per una settimana. Sul fronte medicinali non saprei, in monastero siamo riforniti. Non so però fuori".