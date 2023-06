Ucraina: Paita, 'Conte finto pacifista da salotto'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - “Ricapitoliamo: per il finto pacifista da salotto Giuseppe Conte se non si arriva alla pace la colpa è di tutti, tranne che di Putin. Quello che ha invaso e bombardato l’Ucraina. E, incredibile ma vero, ha la faccia tosta di attaccare duramente Zelensky...

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Ricapitoliamo: per il finto pacifista da salotto Giuseppe Conte se non si arriva alla pace la colpa è di tutti, tranne che di Putin. Quello che ha invaso e bombardato l’Ucraina. E, incredibile ma vero, ha la faccia tosta di attaccare duramente Zelensky che secondo lui non può decidere da solo le condizioni per trattare. Una posizione spregevole che continua a scambiare la pace con la resa dell’Ucraina. Questo è il #M5S. E noi stiamo orgogliosamente dalla parte diametralmente opposta”. Così Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.