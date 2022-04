Ucraina: Panatta, 'russi esclusi da Wimbledon? Ipocrisia totale'

Roma, 21 apr. – (Adnkronos) – "Tennisti russi esclusi da Wimbledon 2022? La trovo una stron…, se posso utilizzare questo termine. Medved e Rublev tra l'altro mi pare abbiano già dissentito da quanto sta facendo il loro paese. I tennisti russi sono persone che fanno questo di lavoro.

Un ingegnere russo che è a Londra allora non dovrebbe più lavorare? E' una stupidaggine ed un'ipocrisia totale". Adriano Panatta si esprime così, a 'Un giorno da pecora' in merito alla decisione di Wimbledon di bandire i tennisti russi e bielorussi dal proprio torneo, in programma dal 27 giugno al 10 luglio. Infine alla domanda se andrebbe a giocare una finale di Coppa Davis in Russia Panatta risponde: “No, non ci andrei.

Non andrei mai in una nazione dove c’è la guerra”.