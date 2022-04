Ucraina, Papa Francesco chiede una tregua per Pasqua

Roma, 10 apr. (askanews) – Papa Francesco ha chiesto una tregua pasquale nella guerra in Ucraina, per arrivare a una pace duratura attraverso il negoziato. “Si ripongano le armi – ha detto il pontefice – si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No. Una tregua per arrivare alla pace attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti, che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?”.