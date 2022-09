Ucraina, Papa: “Mi riferiscono di mostruosità e corpi torturati”

Roma, 21 set. (askanews) – “Vorrei fare presente la terribile situazione della martoriata Ucraina. Il cardinale Krajewski è andato lì per la quarta volta. Ieri mi ha telefonato. È lì per aiutare nella zona di Odessa e mi ha raccontato il dolore di questo popolo, le malvagità e le mostruosità, i cadaveri torturati che trovano”. Lo ha detto papa Francesco, 86 anni, al termine dell’udienza generale di mercoledì 21 settembre in piazza San Pietro, dopo avere ascoltato il cardinale Konrad Krajewski alla sua quarta visita pastorale e umanitaria nel Paese in guerra.