Ucraina: Papa, 'pace in Europa'

Città del Vaticano, 4 mag. (Adnkronos) – Il Papa invoca la pace in Europa. Nel corso dei saluti ai fedeli polacchi, in occasione dell’udienza generale, Bergoglio ricorda che ieri i polacchi hanno celebrato la solennità della Beata Vergine Maria, Regina della Polonia: "A Jasna Góra avete ricordato il Beato Cardinale Wyszyński, che vi ha insegnato a confidare in Maria nei momenti più difficili della vostra storia.

Seguendo il suo esempio, affidate alla Vergine Santa la sorte della vostra patria e la pace in Europa".