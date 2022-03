Ucraina: Patuanelli, 'grano e mais facilmente sostituibile con Francia e Germania'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – ''Non sono paesi dai quali noi riceviamo la maggioranza dei nostri prodotti, abbiamo percentuali di importazioni di materie prime da Russia e Ucraina che sono facilmente sostituibili con altri mercati del grano. Francia e Germania sono due produttori con i quali stiamo dialogando per aumentare le importazioni.

Ci sono poi mercati più lontani, Canada, Stati Uniti, Argentina per mais e grano. Certo questo cambio incide sui costi per importare da paesi così lontani''. Lo sottolinea il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in un'intervista a Rtl, in merito ai rifornimenti di grano e mais.