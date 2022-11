Ucraina: Pd, 'governo ritiri emendamento al Dl Nato-Calabria su invio armi'**

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Il governo ritiri l'emendamento" presentato in Senato al Dl Nato e Calabria sull'invio di armi in Ucraina, "poco c'entra su una questione che non può e non deve essere regolata attraverso un emendamento che nulla ha a che fare con la v...

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Il governo ritiri l'emendamento" presentato in Senato al Dl Nato e Calabria sull'invio di armi in Ucraina, "poco c'entra su una questione che non può e non deve essere regolata attraverso un emendamento che nulla ha a che fare con la vicenda ucraina".

Lo ha detto il capogruppo Pd in commissione Difesa Stefano Graziano intervenendo in aula alla Camera per illustrare la mozione Pd sul conflitto ucraino. "E' un tema troppo importante perchè si possa legiferare attraverso decreti", ha spiegato Graziano.